Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, до смерти избившему 5-летнюю падчерицу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в январе 2022 года. Уралец избил ребёнка своей супруги. От полученных травм девочка скончалась. Государственный обвинитель просил для обвиняемого наказание в виде 10 лет лишения свободы с учётом непризнания вины мужчиной.

Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил уральца к восьми с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.