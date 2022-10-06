Москва, 6 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Российских граждан нет в числе тех, кто пострадал в результате землетрясения в иранской провинции Западный Азербайджан. Сообщение об этом опубликовано 6 октября в телеграм-канале департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки вблизи города Хой. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Сила землетрясения составила 5,4 балла, пострадали 530 человек. Госпитализация потребовалась 135 пострадавшим, более 300 домов разрушены. Как сообщало ИА REGNUM, погибших нет.

«По предварительной информации, граждан России среди пострадавших нет», — отмечено в сообщении.

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