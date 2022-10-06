Алжир, 6 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Глава Алжира Абдельмаджин Теббун провёл телефонные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом 6 октября сообщает El-Bilad со ссылкой на пресс-службу президента Алжира.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны. Так, главной темой переговоров стало сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики.

«В ходе переговоров обсуждались способы укрепления двусторонних отношений и расширение их на новые области. Речь также шла об активизации инвестиций во всех областях, особенно в энергетике разработке возобновляемых источников энергии, а также — в машиностроении, строительстве и других», — говорится в сообщении.