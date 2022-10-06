Москва, , 12:32 — REGNUM Ожидается, что российская экономика вернётся к уверенному росту уже в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.

Михаил Мишустин Government.ru

По его словам, российские власти ожидают, что чуть больше, чем через год российская экономика вернётся к уверенному росту. Мишустин спрогнозировал, что в 2024–2025 года ВВП России продолжит рост.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР работают над созданием в регионе особой экономической зоны с льготами для бизнеса.