Москва, 6 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Ожидается, что российская экономика вернётся к уверенному росту уже в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.

Government.ru Михаил Мишустин

По его словам, российские власти ожидают, что чуть больше чем через год российская экономика вернётся к уверенному росту. Мишустин спрогнозировал, что в 2024–2025 года ВВП России продолжит рост.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР работают над созданием в регионе особой экономической зоны с льготами для бизнеса.