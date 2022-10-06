Кишинёв, , 12:30 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон настаивает на том, чтобы судебные заседания по уголовному делу Energocom были открытыми. Об этом он заявил журналистам 6 октября, выходя из зала суда в Кишинёве.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Настаиваю, чтобы заседание было публичным, хочу, чтобы вы (СМИ, прим. — ИА REGNUM) присутствовали на всех заседаниях. Это речь о событиях 2008 года, то есть 14 с половиной лет назад», — сказал Додон.

По его мнению, сторона обвинения поторопилась передать дело в суд, так как скоро истекает срок давности. Экс-президент подчеркнул, что он невиновен.

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его обвиняют в содействии растрате государственных средств при покупке компанией Energocom в том году у б. УССР электроэнергии по завышенным ценам. Это первое обвинение в адрес Додона, дело по которому дошло до суда.