Иркутск, 6 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ремоторизация (процесс замены силовых агрегатов на модифицированный двигатель — прим. ред.) первого экземпляра самолёта МС-21 завершена, воздушное судно с отечественным двигателем ПД-14, произведенным в Перми, передают в летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ имени А. С. Яковлева. Об этом 3 октября сообщил портал IrkutskMedia.

Denis Fedorko МС-21

«Завершилась ремоторизация первого летного экземпляра МС-21. В настоящее время самолет с отечественным двигателем ПД-14 передается в ЛИиДК ОКБ им. А. С. Яковлева», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по окончании отработки всех систем и оборудования будут выполнены руление, скоростная пробежка по ВПП и испытательный полет машины, в случае успешного завершения которого самолёт перебазируется на аэродром Раменское в Жуковском.

Кроме этого, отмечается, что помимо монтажа отечественной маршевой силовой установки, на машине проводилась доработка систем по результатам прошедших летных испытаний самолетов типов МС-21-300 и МС-21-310, а также часть импортных компонентов оборудования была заменена на российские аналоги.

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