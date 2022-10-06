Москва, , 12:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил регионам взять на себя финансирование модернизации городского электротранспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«С одной стороны, стоимость огромная, ведь у нас стоимость троллейбуса получается порядка 30 млн, трамвая сдвоенного — более 60 млн рублей. Это вопрос не может решить город самостоятельно при том количестве износа, это не может решить регион самостоятельно, при том, что регионы, особенно те, что дотационные и так сводят концы с концами в решении своих вопросов», — рассуждает Володин в ходе парламентских слушаний.

В этой связи он призвал предложить модель, которую возможно отразить в рамках федерального бюджета на 2023−2025 годы.

«И правильно было бы регионам не отмалчиваться и не отсиживаться, что это не наша, это городская проблема, муниципалитета, а взять на себя решение этого вопроса. Что греха таить, из-за этого во многом были закрыты трамвайные и троллейбусные маршруты — потому что город не справился, а область стояла в стороне. А бюджет области позволяет большее количество проблем решить», — заявил спикер Госдумы.

«Мы с вами можем внести изменение, в том числе и в законы, где регионы этот вопрос должны взять на себя. Поэтому у них сейчас полномочия есть на себя забрать эту ответственность», — указал Володин.

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