Сеул, 6 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали снижение уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные нескольких исследовательских компаний

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

Согласно результатам опроса, проведенного Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research с 3 по 5 октября среди 1000 человек, уровень поддержки президента страны составил 29%, что на 3% меньше по сравнению с двумя неделями ранее.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 65% респондентов. Показатель увеличился на 5%.

Эксперты отмечают, что спад показателя произошел на фоне употребления президентом нецензурного высказывания во время поездки в Нью-Йорк.

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64% участников опроса считают, что инцидент является дипломатической катастрофой. Лишь 28% респондентов считают, что СМИ исказили слова президента.

Между тем 70% опрошенных считают, что Юн Сок Ёль должен извиниться за свои слова. 27% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.