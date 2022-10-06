Москва, 6 октября 2022, 12:27 — REGNUM Сборная России по футболу поднялась с 35-го на 33-е место в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 6 октября сообщается на сайте организации.
Команда Валерия Карпина поднялась в таблице, не сыграв ни одного официального матча из-за отстранения от международных турниров.
Это произошло из-за того, что опережавшие Россию в рейтинге сборные Австрии и Чехии потерпели несколько поражений и потеряли много баллов, опустившись на несколько строчек.
Напомним, 24 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с командой Киргизии, в котором победила со счётом 2:1.
Читайте также: Сборная России одержала волевую победу над командой Киргизии