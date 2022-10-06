Благовещенск, 6 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Уборка сои в Амурской области проходит по графику и в соответствии с установленными сроками. Чтобы успеть собрать урожай, к работам привлекают студентов учебных заведений сельскохозяйственной направленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

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Некоторым учащимся, имеющим соответствующую категорию прав, даже разрешают управлять спецтехникой. Специалисты расценивают эту практику как ценный опыт.

Всего в Амурской области необходимо убрать сою на площади более 12 тыс. га, две трети посевов — в Тамбовском городском округе. Пока собрано порядка 20% урожая на участках 2,4 тыс. га. С одного гектара компании получают 2,2 центнера бобовых. Погода позволяет проводить уборочную кампанию в оптимальные сроки, заверили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву о том, что в регионе ставится задача перерабатывать до 70% сои.