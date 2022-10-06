Оренбург, , 12:26 — REGNUM В Оренбургской области аграрии на сегодняшний день собрали 4 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 17,6 центнера с гектара. Об этом 6 октября сообщил с своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Урожай зерновых в России в этом году ожидается на уровне 150 миллионов тонн. Это должен быть рекордный результат, в котором есть вклад и нашего региона, работников отрасли сельского хозяйства, обеспечивших нашу продовольственную безопасность», — сказал глава региона.

Он отметил, что большой урожай собран благодаря оренбургским труженикам, рациональному подходу к использованию земли, соблюдению агротехнологий, серьезному обновлению парка сельхозтехники и погодным условиям.

Уборочная кампания продолжается. В Оренбуржье осталось неубранными 4% сельхозугодий.

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