Москва, , 12:25 — REGNUM Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей присоединились к России на основании отрытого волеизъявления. Об этом в ходе пленарного заседания Каспийского экономического форума заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Воссоединение Херсонской и Запорожской областей с Россией © ИА REGNUM

«В состав России вошли регионы, жители которых духовно и культурно всегда оставались с нашей страной. Они присоединились на основании открытого волеизъявления народа по результатам референдумов. За вхождение в Российскую Федерацию высказалось абсолютное большинство их участников», — сказал Мишустин.

По его словам, это «историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада»: «Однако для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более — прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса».