Дамаск, 6 октября 2022, 12:22 — REGNUM После высадки американского десанта в Сирии идут боевые столкновения. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на местный военный источник.
По его данным, на северо-востоке Сирии возле города Камышлы после высадки американского десанта разгорелись вооружённые столкновения.
Ранее местные СМИ сообщили, что подразделения оккупационного контингента армии США в Сирии провели военную операцию на территориях страны, находящихся под контролем правительственных войск.