Дамаск, , 12:22 — REGNUM После высадки американского десанта в Сирии идут боевые столкновения. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на местный военный источник.

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, на северо-востоке Сирии возле города Камышлы после высадки американского десанта разгорелись вооружённые столкновения.

Ранее местные СМИ сообщили, что подразделения оккупационного контингента армии США в Сирии провели военную операцию на территориях страны, находящихся под контролем правительственных войск.