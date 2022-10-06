Кабул, , 12:22 — REGNUM Пресс-секретарь министерства горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Исмат Бурхан сообщил, что будут подписаны контракты на разработку восьми месторождений. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Афганистан ArmyAmber

По его словам, разработку шахт планируется вести в провинциях Герат и Гор.

Он добавил, что также поступили предложения от отечественных и зарубежных компаний по железному руднику в Горе, и в ближайшее время с компанией-победителем будет подписан контракт.

Бурхан сказал, что было получено 250 предложений по разработке различных месторождений, которые сейчас изучаются.

Представитель министерства горнодобывающей промышленности заявил, что активировано около 180 больших и малых проектов. Он отметил, что за минувший год доход от них составил 14 миллиардов афгани.

Бурхан также подчеркнул, что министерство горнодобывающей промышленности гарантирует прозрачность разработок на всей территории Афганистана и не позволит ни одному лицу или компании действовать самовольно.