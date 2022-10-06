Москва, , 12:22 — REGNUM В России распространена смешанная модель медиапотребления: 53% граждан активно пользуются и телевидением, и интернетом. К обоим источникам информации они обращаются не реже нескольких раз в неделю, приводит данные ВЦИОМ.

Телевизор, ТВ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Активных пользователей интернета больше среди молодежи 18-24 лет (66%), 25-34 лет (52%), а активных телезрителей среди них практически нет: 0% и 1% соответственно.

Также среди тех, кто активно пользуется интернетом больше мужчин, чем женщин — 32% против 26%, москвичей и петербуржцев (43%), людей с высшим и неоконченным высшим образованием (34%).

Активные телезрители преимущественно наблюдаются среди людей старше 60 лет (43%), неработающих пенсионеров (43%) и жителей сёл (25%).

Опрос по телефону проведен 19–25 сентября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинству жителей России интернет нужен для того, чтобы узнавать новости (41%) и получать интересующую их информацию (45%).

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