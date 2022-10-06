Белград, , 20:19 — REGNUM Сербия с 1 ноября не будет импортировать российскую нефть. Об этом 6 октября заявила министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, 20% нефти для нужд «Нефтяной индустрии Сербии» обеспечит внутреннее производство, в то время как 80% нефти Сербия будет закупать на внешнем рынке, но не у российских поставщиков.

По словам министра энергетики, уже в мае этого года было понятно, что из-за новых пакетов антироссийских санкций Сербия с ноября не сможет импортировать российскую нефть и поэтому правительство долго готовилось к диверсификации источников снабжения.

«Мы вообще не рассчитывали на российскую нефть с 1 ноября», — процитировал телеканал РТС слова Михайлович.

Напомним, что ранее в сербских СМИ появилась информация о том, то Хорватия и еще некоторые страны ЕС якобы воспротивились тому, чтобы разрешить Сербии импортировать нефть из Российской Федерации, вопреки запретам, содержащимся в восьмом пакете антироссийских санкций ЕС.