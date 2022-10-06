Ярославль, 6 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Нового мэра Ярославля могут избрать 7 ноября. Об этом на заседании муниципалитета заявил председатель органа Сергей Калинин.

Мэрия Ярославля

После добровольной отставки Владимира Волкова в мае 2022 года место главы города остаётся вакантно. Обязанности мэра исполняет его заместитель Илья Мотовилов.

10 октября муниципалитет проведёт внеочередное заседание, на котором будут назначены выборы мэра. В комиссию войдут 8 депутатов муниципалитета и 8 представителей губернатора области. 3 ноября комиссия подведёт итоги конкурса, после чего кандидатуры будут вынесены депутатам муниципалитета на заседании 7 ноября. Выбрать мэра престоит депутатам муниципалитета.

По неофициальным данным, новым мэром города станет заместитель председателя правительства региона Артём Молчанов.