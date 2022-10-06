Вашингтон, 6 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил ФБР за бесплатную рекламу его резиденции Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, сообщает 5 октября The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Кто-нибудь слышал об утке с документами? Вертолеты летят над Мар-а-Лаго», — сказал Трамп на конференции латиноамериканского лидерства в Майами, организованной Институтом политики «Америка прежде всего».

«Ну, я бы сказал, они предоставили нам бесплатную рекламу на сумму около $5 млрд, — добавил Трамп. — Люди говорили: «Это хороший дом». Если бы он не был таким красивым, они, вероятно, не стали бы это делать, потому что у него есть рейтинги».

Трамп, который вовлечен в напряженную судебную тяжбу с Министерством юстиции после обыска ФБР, отверг любые обвинения и отметил, что его несправедливо преследуют, в отличие от других бывших президентов.

«Все знают, что мы не сделали ничего плохого. Меня преследуют, потому что хотят заставить меня замолчать, заставить замолчать вас и заставить замолчать наше удивительное движение «Сделаем Америку снова великой». В истории нашей страны никогда не было такого движения», — сказал Трамп.

Ранее в ходе обысков федеральные власти обнаружили десятки секретных и совершенно секретных документов на курорте Трампа в Мар-а-Лаго, что вызвало обеспокоенность по поводу того, неправомерно ли Трамп обращался с конфиденциальными материалами и нарушал ли федеральные законы о ведении президентского учета.