Москва, 6 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил распространить программу льготного автокредитования на участников специальной военной операции, в том числе и на призванных в рамках частичной мобилизации.

Kanoner.com Андрей Кутепов

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Соответственное письмо сенатор направил на имя замглавы правительства России Дмитрия Григоренко.

Предлагается предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы расходы на финансирование программы льготного автокредитования в размере не менее 20 млрд рублей ежегодно.