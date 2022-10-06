Москва, 6 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В рамках реализации проекта по дистанционной продаже рецептурных препаратов аптеки должны будут обеспечить идентификацию личности клиента с рецептом с личностью, которой доставят лекарство. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ в своём телеграм-канале.

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«При дистанционной продаже рецептурного лекарства аптечная организация должна обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью, которой осуществлена доставка препарата», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что пилотный проект не будет распространяться на лекарства, которые отпускаются бесплатно или со скидкой, для граждан, имеющих право на их приобретение за счет средств бюджета, препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также на спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.