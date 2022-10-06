Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM Белоруссия станет страной-партнёром XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет с 10 по 13 июля 2023 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что участие Белоруссии в качестве страны-партнёра в ИННОПРОМе станет дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами.

«Республика Беларусь является для нас стратегически важным партнёром и надежным, проверенным другом. История сотрудничества Свердловской области и Беларуси наполнена десятками успешно реализованных проектов в промышленности, аграрной сфере, науке, образовании, культуре. Безусловно, главное для нас направление — развитие промышленной кооперации. Многого уже удалось достичь. Уверен, что наше партнёрство будет набирать обороты. У нас для этого есть все условия», — отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сказано на сайте Минпромторга РФ, активный и конструктивный диалог между двумя странами поддерживается сразу в нескольких плоскостях — на двустороннем треке, на пространстве Евразийского экономического союза и в рамках Союзного государства. Реализуется целый ряд крупных взаимовыгодных проектов в ключевых сферах промышленности — лёгкой промышленности, автомобилестроении, радиоэлектронике, сельхозмашиностроении и других.

«Высокий уровень отношений двух государств полностью транслируется на динамику и разносторонний характер сотрудничества Беларуси и нашего региона. Сегодня в общей копилке есть крупные кооперационные проекты в промышленности. Недавно мы актуализировали соглашение о сотрудничестве, куда вошли договорённости по новым высокотехнологичным сферам. Все это подкрепляется дружескими контактами муниципалитетов, культурных, научных, образовательных организаций. Думаю, что совместный ИННОПРОМ станет отличной площадкой для углубления нашего диалога и даст старт новым проектам. Уже сейчас Свердловская область готова к их точечной проработке», — сказал и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской Вячеслав Ярин.

На выставке будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов и других перспективных направлений промышленности.

ИННОПРОМ — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России. Выставка проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ежегодно ее посещают порядка 40 тысяч человек. Деловая программа включает более 100 мероприятий: круглых столов и дискуссий с участием руководителей компаний — ключевых промышленных игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций и профильных государственных институтов.

В предыдущие годы странами-партнерами выступали: Казахстан, Италия, Турция, Корея, Япония, Индия, Китай.