Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Вашингтонские власти рассматривают объявленное ОПЕК+ сокращение добычи нефти более чем на 2 миллиона баррелей в сутки как своего рода политическое вмешательство и «удар» по президенту США Джо Байдену, как передает 6 октября CNBC.

Добыча нефти Kazanreporter.ru

5 октября картель самых влиятельных мировых производителей нефти принял решение значительно сократить добычу, чтобы поддержать цены на сырую нефть, несмотря на давление со стороны США.

После заявления ОПЕК+ цены на нефть выросли до трехнедельного максимума.

«Это рассматривается, во-первых, как удар по Байдену, который посетил Саудовскую Аравию. Во-вторых, это рассматривается как некое политическое вмешательство в американские выборы, хотя сокращение вступит в силу только в ноябре», — сказал CNBC известный экономист и вице-президент S&P Global Дэниэл Ергин.

Байден посетил правительство Саудовской Аравии в июле 2022 года в стремлении увеличить добычу нефти и сдержать резкий рост цен на энергоносители.

«ОПЕК+ может оказаться в ситуации противостояния с Западом с нефтью в качестве оружия», — считает глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Вишну Варатан.

Он также сообщил, что сокращение поставок нефти «отчасти рассматривается как протест против ограничения цен на российскую нефть» и подтверждает «откровенное стремление организации к повышению цен, а не просто к их поддержке».

Сокращение добычи примерно на миллион баррелей в сутки привело бы к росту цен без ущерба для объема, но более значительное сокращение показывает «пренебрежение группы к экономическим проблемам глобальных партнеров», добавил Варатхан.

По мнению Ергина, соглашение рассматривается «не с экономической точки зрения», а как более политическое по своему характеру.

Решение ОПЕК+ было принято после того, как страны ЕС договорились ограничить цены на российскую нефть в рамках нового пакета санкций.

«В этом случае, как и в других, русские дали понять, что сделают всё возможное, чтобы сорвать введение потолка цен на нефть», — сказал Ергин.

«Похоже, что идет мини-битва между продажами [из Стратегического нефтяного резерва] в Белом доме и тем, что происходит в ОПЕК+, — сказал генеральный директор Skylar Capital Management Билл Перкинс. — В конце концов, ОПЕК+ выиграет эту битву, а СНР в итоге исчерпает запасы, доступные для изъятия. Так что это опасная игра».

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики прогнозируют рост цен на нефть выше $100 за баррель к концу года