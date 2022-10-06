Москва, , 12:17 — REGNUM Более 20 тысяч жителей ЛНР вступили в «Единую Россию». Более 100 тысяч активистов общественного движения «Мир Луганщине» являются сторонниками партии.

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«Единая Россия» на Луганщине зарекомендовала себя не только ежедневной помощью, но и настоящим человеческим походом к людям. Именно так воспринимают партию жители, отметил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко на заседании Генсовета партии «Единая Россия» в четверг, 6 октября.