Денис Мирошниченко: Более 20 тысяч жителей ЛНР вступили в «Единую Россию»
Москва, 6 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Более 20 тысяч жителей ЛНР вступили в «Единую Россию». Более 100 тысяч активистов общественного движения «Мир Луганщине» являются сторонниками партии.
ИА REGNUM
Флаг России
«Единая Россия» на Луганщине зарекомендовала себя не только ежедневной помощью, но и настоящим человеческим походом к людям. Именно так воспринимают партию жители, отметил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко на заседании Генсовета партии «Единая Россия» в четверг, 6 октября.
«Уверен, что все задачи, которые будут поставлены, все вызовы, которые нам предстоят мы обязательно с ними справимся. Мы — одна семья, мы с гордостью говорим, что Донбасс — сердце России, и что при создании регионального отделения Единой России это будет одним из локомотивов для политической структур, и других регионов в том числе. Сегодня в ЛНР уже сформировалась команда, которая умеет работать, показывает это на деле. Умеет работать совместно с депутатским корпусом Госдумы. Мы готовы двигаться дальше», — сказал он.