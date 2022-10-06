Москва, 6 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Учитель физики и астрономии из Кабардино-Балкарии Аслан Кашежев считает, что школы нуждаются в проектном и лабораторном оборудовании. С просьбой обратить на это внимание и продолжить снабжать учебные организации таким оборудованием лауреат всероссийского конкурса «Учитель года-2022» и финалист телевизионного шоу «Классная тема» обратился к президенту РФ Владимиру Путину на его встрече с педагогами, состоявшейся в День учителя.

Николай Хижняк ИА REGNUM Урок в школе

«Это очень важно, потому что, когда человек только начинает знакомиться с такими предметами, как физика, химия, это проектно-ориентированные предметы, когда хочется что-то потрогать самому, важно получать эту возможность», — цитирует педагога из Нальчика ТАСС.

Как отметил Кашежев, во ряде школ уже ведется работа по снабжению таким оборудованием, в частности 3D-принтерами, а во многих только ожидается. При этом, как подчеркнул учитель, работать с таким оборудованием надо уметь, поэтому необходимо организовывать курсы повышения квалификации, «чтобы мы как страна добивались технологического прорыва на этих направлениях».