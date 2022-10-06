Стокгольм, 6 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Партия Зеленых совершила сильный электоральный рывок и получила чуть более 5% голосов на выборах в риксдаг. Но всего через три недели после выборов партия снова не проходит парламентский барьер. Об этом свидетельствуют данные нового опроса газеты Aftonbladet и социологов из Demoskop.

Стокгольм. Швеция

Согласно последним данным, Зеленые набирают в опросе 3,8%, что отчасти можно объяснить тем, что избиратели, проголосовавшие за Зеленых, теперь снова симпатизируют Левым, рейтинг которых вырос на 1,3%. Такое объяснение предложила политический обозреватель Aftonbladet Лена Меллин.

Центристы и Христианские демократы также столкнулись с падением рейтингов после выборов. Центристы потеряли 0,9% и набирают 5,8%, в то время как Христианские демократы теряют 0,6% и набирают 4,7%, что аналогично уровню рейтинга Либералов.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 26 сентября по 4 октября, приняли участие 2 190 респондентов.