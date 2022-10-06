Молдавия, , 12:16 — REGNUM Молдавия готовится провести международные военные учения, для чего из Румынии ввозится необходимое оборудование. Об этом 6 октября сообщают в пресс-службе минобороны Молдавии.

Флаг Молдавии

В ведомстве отреагировали на публикацию многочисленных видео военных грузовиков, которые проезжали пограничный пункт Галац — Джурджулешты между Румынией и Молдавией.

«Данная техника находится на вооружении Национальной армии [Молдавии]. Она перевозит материально-техническое оборудование в учебные центры Нацармии, необходимое для проведения международных учений JCET 2022», — говорится в сообщении.

В минобороны призвали граждан не распространять видео с передвижением техники и не строить предположения о её назначении.

Стоит отметить, что учения JCET 2022 в Молдавии будут проходить с 10 по 21 октября. Кроме молдавских и румынских военнослужащих, ожидается прибытие участников из Великобритании.