Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге за первые восемь месяцев 2022 года зарегистрировано на 0,2% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как в Ленинградской области уровень преступности заметно вырос, сообщили в Петростате.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Так, в январе–августе 2022 года в городе на Неве зарегистрирована 41 тыс. преступлений, что меньше, чем за аналогичный период 2021 года на 0,2%. В соседней Ленинградской области преступлений, наоборот, стало совершаться больше. За восемь месяцев текущего года их было зарегистрировано 19,1 тыс., что на 6,8% больше показателей того же периода 2021 года.

«Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось в городе на 19,8%, в области — на 15,2%. По сравнению с январем-августом 2021 года как в городе, так и в области произошло уменьшение числа случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, хулиганств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, кроме того в Петербурге — разбоев, грабежей, случаев мошенничества, в области — убийств и покушений на убийство. Увеличилось число краж», — добавили в Петростате.

В январе–августе 2022 года в Северной столице было выявлено 13,6 тыс. лиц, совершивших преступления, в области — 5,6 тыс., что больше, чем в январе–августе 2021 года — соответственно, на 1,9% и 5,3%.