Бузулук, Оренбургская область, 6 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области суд вынес приговор организаторам казино. Об этом 6 октября сообщили в областной прокуратуре.

ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю Подпольное казино

Организованная преступная группа, в состав которой входили три друга-руководителя, а также три охранника и администратора, незаконно проводила на территории Бузулука и Бузулукского района азартные игры с использованием игрового оборудования.

Суд назначил основному организатору преступной группы наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Остальные члены группы назначено получили от одного года до двух с половиной лет лишения свободы условно со штрафом от 350 до 500 тыс. рублей каждому. Приговор суда не вступил в законную силу.

С целью обеспечения исполнения назначенного дополнительного наказания сохранён арест, наложенный на имущество осужденных на общую сумму более 500 тыс. рублей.