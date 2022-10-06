Астана, , 12:15 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем в матче второго круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 2 час 24 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Карен Хачанов (сс) Thesupermat

Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, пять ошибок на подаче и 3 из 15 брейков.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Новак Джокович (Сербия).

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