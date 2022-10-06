Москва, , 12:15 — REGNUM Российские власти полагают, что санкции стран Запада будут носить долгосрочный характер. Об этом в ходе пленарного заседания II Каспийского экономического форума заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов

«Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер», — сказал Мишустин.

По его словам, в рамках этой реальности ключевой целью является защита интересов граждан страны, а также работа, нацеленная на обеспечение потребностей экономики страны: «Будем и дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия применения антироссийских ограничительных мер. Совершенствовать действующие инструменты и разрабатывать дополнительные механизмы реагирования».