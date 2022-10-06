Амман, , 12:17 — REGNUM В иракской провинции Анбар прошла церемония запуска совместного энергетического проекта между Иорданией и Ираком. Об этом 6 октября сообщает Jordan 24.

ЛЭП (сс) jarmoluk

По данным журналистов, проект включает в себя объединение электросетей двух стран с целью поставок электричества из Ирака в Иорданию.

На открытии церемонии премьер-министр Иордании Бишр аль-Хасасуна заявил, что объединение сетей является лишь первым этапом в реализации глобальной программы энергетического сотрудничества.

«Мы рассматриваем энергетическое соглашение между Иорданией и Ираком как приоритет для реализации стратегических проектов между двумя братскими странами, таких как проект нефтепровода из Басры в Акабу и проект совместной экономической зоны на границе между двумя странами», — заявил Бишр-аль-Хасасуна.