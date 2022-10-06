Прага, 6 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Неожиданно покинул Прагу эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, который 6 октября должен был продолжить свой визит в Чехию. Об этом 6 октября сообщает чешское сетевое издание Deník N.

Прага

По информации источника, катарский эмир должен был продолжить свой визит в Чехию и 6 октября, о чём накануне рассказал по итогам переговоров с ним чешский президент Милош Земан.

«Однако, по данным нашего издания, эмир Катара выдвинул требование о своем участии в Европейском политическом саммите, который состоится в четверг в Праге с участием лидеров 44 государств, включая торжественный ужин. Этого чешская дипломатия не смогла ему обеспечить», — говорится в публикации.

Также указывается, что источник в МИД Чехии отметил, что Прага пыталась выполнить требование эмира Катара, однако уже было поздно, чтобы он 6 октября принимал участие в переговорах и ужине в качестве официального гостя.

«С этим требованием не было согласовано согласие остальных участников, в том числе потому, что подобные встречи готовятся длительное время и невозможно (в последний момент) дополнить список гостей новыми участниками», — добавил он.

Кроме того, отмечается, что организаторы саммита Европейского политического сообщества пытались перестроить программу катарского эмира, предолгая ему встретиться с другими участниками саммита в неформальных акциях после ужина и не в качестве официального гостя. Однако Тамима бен Хамада Аль Тани такие варианты не устроили, и в ночь на 6 октября он вылетел из Праги в Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 6 октября в Праге лидеры Великобритании и Турции присоединятся к коллегам из Евросоюза на инаугурационном саммите так называемого Европейского политического сообщества, целью которого является объединение Европы перед лицом России.