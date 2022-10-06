Икалуит, , 14:32 — REGNUM Постоянный комитет Сената Канады по национальной обороне совершает поездку по канадской Арктике в рамках исследования арктического суверенитета страны. Выявление слабых мест системы противовоздушной обороны NORAD позволит выявить направления анонсированных ранее инвестиций в размере 40 млрд канадских долларов. Поездка комитета началась со столицы Нунавута Икалуита. Об этом сообщает канадское информационное агентство NNSL Media.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Средства будут направлены на развитие устойчивости системы в течение ближайших 20 лет. Отмечается, что 4,9 млрд долларов из 40 были выделены из федерального бюджета в 2022 году на обновление устаревших североамериканских систем ПВО.

По данным издания, «арктический тур» постоянного комитета затронет Кембридж-Бей, Инувик, Туктояктук и Йеллоунайф.

Во время первой остановки в Икалуите Комитет провёл встречу с лидерами инуитов из государственного и частного секторов, обсуждая перспективы, угрозы и точки приложения инвестиций.

В частности, 3 октября министр по делам Севера Дэн Вандал объявил о выделении 122 млн долларов, которые пойдут в Наситтук для продолжения операций и обслуживания станции оповещения канадских вооружённых сил на северном острове Элсмир.

«Улучшенные взлетно-посадочные полосы, улучшенная связь, порты и дороги — это лишь некоторые из возможных преимуществ для Нунавуммиута в модернизации NORAD», — сказал сенатор от Нунавута Деннис Паттерсон.

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители коренных народов, федеральных, территориальных и муниципальных органов власти Канады провели встречу в Йеллоунайфе, на которой обсудили приоритеты и дальнейшие шаги по реализации программы развития Арктики и Севера страны. Встреча прошла в рамках третьего ежегодного заседания руководящего комитета рамочной программы развития Арктики и Севера.

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