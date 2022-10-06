Стокгольм, 6 октября 2022, 12:16 — REGNUM Последние электоральные неудачи Центристов указывают на то, что преемник лидера партии Анни Лёф будет переживать трудные времена. Отказ от сотрудничества с левым блоком, который сейчас находится в оппозиции, что усугубляется «закрытой дверью» к сотрудничеству с победившим на выборах правым блоком, рискует сделать партию просто нерелевантной. Об этом в аналитической статье написала обозреватель внутренней политики телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT
Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT
Цитата из видео на svtplay.se

«Но самое главное для Центристов сейчас — обновить политику, чтобы неприятие Шведских демократов не стало единственным вопросом, с которым ассоциируется партия», отмечает журналист.

«Когда Анни Лёф объявила о своей отставке всего через четыре дня после выборов, она нарисовала яркий путь вперед для партии, которую возглавляла в течение одиннадцати лет … Но весьма сомнительно, есть ли основания для оптимизма Лёф. Центристы поддержали больше всех на выборах», продолжила Марморштейн.

Редакция SVT также напомнила, что сейчас на пост лидера Центристов есть семь потенциальных кандидатов.

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