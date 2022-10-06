Стокгольм, 6 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Последние электоральные неудачи Центристов указывают на то, что преемник лидера партии Анни Лёф будет переживать трудные времена. Отказ от сотрудничества с левым блоком, который сейчас находится в оппозиции, что усугубляется «закрытой дверью» к сотрудничеству с победившим на выборах правым блоком, рискует сделать партию просто нерелевантной. Об этом в аналитической статье написала обозреватель внутренней политики телеканала SVTЭлизабет Марморштейн.

Цитата из видео на svtplay.se Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT

«Но самое главное для Центристов сейчас — обновить политику, чтобы неприятие Шведских демократов не стало единственным вопросом, с которым ассоциируется партия», — отмечает журналист.

«Когда Анни Лёф объявила о своей отставке всего через четыре дня после выборов, она нарисовала яркий путь вперед для партии, которую возглавляла в течение одиннадцати лет … Но весьма сомнительно, есть ли основания для оптимизма Лёф. Центристы поддержали больше всех на выборах», — продолжила Марморштейн.

Редакция SVT также напомнила, что сейчас на пост лидера Центристов есть семь потенциальных кандидатов.