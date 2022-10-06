Любинский район, , 12:11 — REGNUM В Любинском районе Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП в Омской области УМВД по Омской области

Авария произошла утром 6 октября на трассе Тюмень — Омск. По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Затем в иномарку врезалась ехавшая следом «Волга».

«В результате ДТП водитель «Датсун», а также три его пассажира скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются. Полицейскими проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Челябинск — Новосибирск в Омской области произошло столкновение большегруза и пассажирского автобуса. На перекрёстке с круговым движением водитель грузовика не уступил дорогу и врезался в ЛиАЗ.

Читайте также: В Омской области большегруз врезался в пассажирский автобус