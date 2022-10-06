Барселона, Испания, 6 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Экс-председатель каталонского парламента и член партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) Лаура Боррас заявила о поддержке выхода своей организации из правящей коалиции с «Левыми республиканцами Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya). Соответствующую запись она сделала в своём аккаунте в Twitter в преддверии финального обсуждения данного вопроса внутри JxCat.

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«Из чувства ответственности и уважения к членам и избирателям JxCat и всем сторонникам независимости, я буду голосовать «против» того, чтобы остаться в правительстве, которое, как мы убедились, не продвигается в национальном масштабе и, следовательно, не гарантирует наш прогресс как общества», — написала Боррас.

Ранее в Каталонии разразился правительственный кризис, в результате которого коалиция под председательством Пере Арагонеса может расколоться.