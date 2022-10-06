Новосибирск, 6 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области разбираются в обстоятельствах смерти мобилизованного из Иркутской области — 35-летнего добровольца из Братска. Как сообщает телеграм-канал «Около Байкала» со ссылкой на военный комиссариат города Братска, мужчина погиб во сне 2 октября по прибытию на сборы в Новосибирское высшее военное командное училище.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Телеграм-канал «Братчане» со ссылкой его мать отмечает, что мужчина осознанно и добровольно отправился в учебную часть в числе 331 мобилизованного и несколько раз звонил.

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он несколько дней там пил и умер от некачественного алкоголя. Говорят о сердечной недостаточности. Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем», — цитирует телеграм-канал «Братчане» мать погибшего.

В Братске мужчина содержал шестеро детей: четверо детей своей жены от другого брака, их общего ребенка и своего ребенка от первого брака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приангарья Игорь Кобзев по итогам телефонного разговора с руководством Новосибирского высшего военного командного училища внес ясность относительно дальнейшей судьбы мобилизованных жителей Иркутской области, которые проходят там обучение: боевое слаживание будет точно длиться до конца октября. До этого момента никого никуда отправлять не будут.

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