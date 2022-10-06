Стокгольм, , 12:11 — REGNUM По прошествии месяца после выборов в риксдаг партия Шведских демократов по-прежнему удерживает титул второй крупнейшей партии Швеции. Об этом свидетельствуют данные нового опроса телеканала SVT и социологов из Novus.

Шведские демократы. Логотип

Первой партией Швеции по-прежнему остаются Социал-демократы — 31,1% (+0,8 по сравнению с результатами сентябрьских выборов). За ними следуют Шведские демократы (20,8%; +0,3%) и Умеренные (19,6%; +0,5%).

Четвертое место занимают Левые, набирая 7,2% (+0,4%). Зеленые, Центристы, Либералы и Христианские демократы набирают 5,0%, 5,7%, 4,1%, 4,9% соответственно. Более всех потеряли Центристы — — 1,0%.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 12 сентября по 2 октября, приняли участие 3 072.

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