Донецк, 6 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:05 киевские каратели обстреляли из населенного пункта Первомайское Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.