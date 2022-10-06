Мальмё, Швеция, , 12:10 — REGNUM В течение следующих четырех лет южная столица Швеции Мальмё будет управляться Социал-демократами, Зелеными и Либералами. Об этом сообщают местные СМИ.

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Это стало известно после того, как Либералы на своем партсобрании поддержали законопроект о реформировании правительства с Социал-демократами.

«Мальмё много приобретет от такой широкой коалиции», — сказал в интервью изданию Sydsvenskan председатель Либералов в Мальмё Микаэль Хёгберг.

Три партии получат 27 из 61 мандата в муниципальном совете и, таким образом, сформируют правительство меньшинства, объясняют журналисты.