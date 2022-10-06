Мальмё, Швеция, 6 октября 2022, 12:10 — REGNUM В течение следующих четырех лет южная столица Швеции Мальмё будет управляться Социал-демократами, Зелеными и Либералами. Об этом сообщают местные СМИ.
Это стало известно после того, как Либералы на своем партсобрании поддержали законопроект о реформировании правительства с Социал-демократами.
«Мальмё много приобретет от такой широкой коалиции», — сказал в интервью изданию Sydsvenskan председатель Либералов в Мальмё Микаэль Хёгберг.
Три партии получат 27 из 61 мандата в муниципальном совете и, таким образом, сформируют правительство меньшинства, объясняют журналисты.