Москва, 6 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В 2022/2023 учебном году проходит шестой сезон олимпиады «Я — профессионал». 29 сентября стартовала регистрация на состязание. По случаю старта сезона заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов обратился к студентам России с приветственным словом и призвал участвовать в олимпиаде. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Анастасия Полозкова, ИА REGNUM Студенты

«За последние годы в российском АПК активно внедряются инновационные решения, цифровые технологии, достижения генетики и селекции. Идет процесс масштабной трансформации аграрного образования и науки. В этих условиях отечественному сельскому хозяйству нужны молодые профессионалы, высококвалифицированные кадры, без которых невозможен рывок вперед. Я рад, что в нашей стране все больше площадок, которые помогают раскрыть таланты студентов. Одна из таких возможностей — олимпиада «Я — профессионал», — отметил в своем обращении Максим Увайдов.

Регистрация на олимпиаду стартовала 29 сентября и продлится до 15 ноября. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады «Я — профессионал».

Принять участие в состязании могут все студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов без возрастных ограничений. За восемь дней количество регистраций на олимпиаду приближается к 100 тысячам.

Олимпиада пройдет по 73 направлениям: естественно-научные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические. Принять участие можно в неограниченном количестве направлений. Состязания, которые организуют 33 ведущих вуза страны и более 500 российских компаний, позволяют мотивированным студентам продемонстрировать свои профессиональные компетенции.

Замминистра также напомнил, что среди десятков направлений, в которых можно принять участие, на олимпиаде есть и связанные с агропромышленным комплексом, которое организует Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева.

« Важно, что направления «Агропромышленный комплекс (Агрономия)» и «Ветеринария и зоотехния» широко востребованы среди студентов. На них в общей сложности поступило около 50 тысяч регистраций », — подчеркнул Максим Увайдов.

Также в шестом сезоне появилось новое направление — «Индустрия питания», которое позволяет комплексно решить несколько задач: создать условия для популяризации профессий российской индустрии питания, а также сфокусировать подготовку будущих специалистов на актуальных трендах производства продуктов питания. Это направление для молодых специалистов с новым подходом и видением сферы питания, которые могут перевернуть представление о профессии и показать, насколько она наукоемкая и увлекательная. Организатором направления стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Дипломанты «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.