Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Доходы от международного туризма в Грузии практически вернулись к уровню допандемийного 2019 года. Это следует из показателей, которые представил на встрече с журналистами вице-премьер страны, министр экономики Леван Давиташвили.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Впечатляющий рост наблюдался в восстановлении доходов от международного туризма — по сравнению с январем-августом 2019 года в аналогичном периоде текущего года зафиксировано восстановление на 94,6%, а показатель доходов достиг 2,1 млрд», — говорится в сообщении пресс-службы минэкономики.

Отмечается, что поток туристов в сентябре восстановился на 83,8% по отношению к 2019 году, а по итогам девяти месяцев 2022 года этот показатель составил 53,8%, если сравнивать с 2019 годом. Давиташвили объяснил это грамотными экономическими мерами.

Стоит отметить, что граждан России больше всего среди иностранных туристов, посещающих Грузию.

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