Уфа, 6 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Посетителей и персонал эвакуировали из нескольких медучреждений в башкирском городе Стерлитамак. Эту информацию 6 октября подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

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Сообщается, что в городе Стерлитамак посетителей и персонал эвакуировали из двух корпусов больницы №2 на улице Патриотической, а также поликлиники на улице Железнодорожной.

В пресс-службе сообщили, что на электронные почты этих медицинских учреждений поступили анонимные сообщения о минировании. В настоящее время на месте работают специалисты и кинологи с собаками.

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