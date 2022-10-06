Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Партия Центристов продолжает терять избирателей в первом опросе общественного мнения телеканала SVT и социологов из Novus после выборов. Партсекретарь Майкл Артурссон называет важной причиной неудач заявление Анни Лёф об уходе в отставку с поста лидера партии.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Анни Лёф сыграла очень большую роль для Центристов в течение своего долгого пребывания на посту лидера партии, поэтому это, естественно, создает некую долю неопределенности», — заявил Лёф в интервью SVT.

На сентябрьских выборах Центристы потеряли наибольшее количество мест в риксдаге. В первом опросе SVT/Novus после выборов рейтинг партии скатился вниз еще на один процентный пункт по сравнению с результатами выборов. Сейчас лишь 5,7% шведов готовы проголосовать за Центристов.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 12 сентября по 2 октября, приняли участие 3 072 респондента.