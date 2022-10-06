Сана, 6 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Руководство йеменски повстанцев-хуситов выступило с угрозой в адрес кораблей и судов арабских стран, проходящих через Баб-эль-Мандеский пролив. Об этом заявил в интервью Al-Mayadeen член политического бюро движения хуситов Мухаммед-аль-Бахити.

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По его словам, в Йемене завершена разработка новых противокорабельных ракет, которые в ближайшее время встанут на вооружение.

Аль-Бахити также потребовал от Саудовской Аравии и других арабских стран снять морскую блокаду с Йемена.

«Страны агрессии препятствуют заходу кораблей в Йемен силой оружия, и мы ответим чем-то подобным. Мы добилась успеха в разработке ракет, которые будут играть активную роль в разрешении ситуации силой, в случае, если блокада не будет снята», — заявил аль-Бахити.