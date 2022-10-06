* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:02 — REGNUM Экономическая комиссия правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что на встрече под председательством главы комиссии — заместителя премьер-министра Абдул Гани Барадара Ахунда обсуждался вопрос о контроле цен на топливо предстоящей зимой. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Комиссия опубликовала информационный бюллетень, в котором сообщила, что на этой встрече было отмечено, что для «решения проблем горожан предстоящей зимой в министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства было направлено указание допустить на рынок древесину, уже вырубленную в лесах Нуристана, Кунара, Нангархара, Хоста, Пактии и Пактики».

По словам источника, комиссия приказала министерству сельского хозяйства далее никому не разрешать вырубку лесов, виновных привлекать к уголовной ответственности.

Между тем, министерствам горнодобывающей промышленности и финансов и муниципалитету Кабула поручено подготовить план регулирования цен на уголь на предстоящую зиму и представить его на следующем заседании.

Следует отметить, что с ростом цен на топливо в последние недели граждане требуют, чтобы профильные ведомства имели эффективные планы в этой сфере.