Екатеринбург, 6 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге два человека предстанут перед судом по обвинению в распространении вирусов по компьютерным клубам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Santeri Viinamäki Вирус

На скамье подсудимых оказались двое мужчин: уроженцев Москвы и Таджикистана. По данным следствия, они устанавливали на компьютеры скрытые программы для зарабатывания криптовалюты. Вирусы активизировались при спящем режиме на устройстве. Таким образом вредоносные программы были активированы в пяти компьютерных клубах Екатеринбурга

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.