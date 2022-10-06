В Екатеринбурге судят майнеров, разносивших вирусы по компьютерным клубам
Екатеринбург, 6 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге два человека предстанут перед судом по обвинению в распространении вирусов по компьютерным клубам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Santeri Viinamäki
Вирус
На скамье подсудимых оказались двое мужчин: уроженцев Москвы и Таджикистана. По данным следствия, они устанавливали на компьютеры скрытые программы для зарабатывания криптовалюты. Вирусы активизировались при спящем режиме на устройстве. Таким образом вредоносные программы были активированы в пяти компьютерных клубах Екатеринбурга
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.